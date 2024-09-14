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Игнасио Сааведра рассказал о причинах неудачного старта «Сочи» в Первой лиге

Игнасио Сааведра рассказал о причинах неудачного старта «Сочи» в Первой лиге
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Чилийский опорный полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра ответил на вопрос о слабых результатах команды в Мелбет Первой лиге в начале сезона-2024/2025.

«С чем связан неудачный старт «Сочи» в этом сезоне? Согласен, старт «Сочи» в ФНЛ можно назвать неудачным. Возможно, в первых матчах это было связано и с тем, что нашу команду пополнили много новых игроков и Морено объяснял им наши требования, все адаптировались к новым идеям. Для этого нужно время. Также думаю, что мы ещё не перестроились и не поняли, что мы в другом дивизионе и тут всё немного иначе. В первых матчах мы были не очень хороши. Считаю, что переломный момент для нас — игра против «Уфы». Нам удалось отыграться и взять три очка. Это отправная точка для нас. Думаю, что теперь мы будем играть намного лучше», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Писарский – 4'     1:1 Агеян – 35'     2:1 Адаев – 38'     3:1 Ложкин – 45'     3:2 Кожемякин – 62'     3:3 Крамарич – 85'     3:4 Крамарич – 90+4'    

В трёх стартовых матчах текущего сезона Мелбет Первой лиги «Сочи» набрал одно очко, после шести матчей в активе команды Роберта Морено было семь очков. В выездном матче 7-го тура Первой лиги с «Уфой» сочинцы выиграли 4:3, уступая по ходу игры 1:3. В текущей таблице розыгрыша черноморский клуб с 14 очками в девяти матчах занимает пятое место.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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