Криштиану Роналду высказался о завершении карьер Тони Крооса и Пепе

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал завершение карьеры немецкого полузащитника Тони Крооса.

«Это его видение. Мы должны уважать его. Я уважаю его решение. Он мог поиграть ещё несколько лет, но это его решение. Пепе? Он был хозяин на поле, а за его пределами он отличный парень», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

Напомним, Тони Кроос и Пепе завершили профессиональные карьеры этим летом. Последним клубом Крооса был мадридский «Реал», а Пепе, в свою очередь, выступал за «Порту». Оба футболиста приняли участие в чемпионате Европы 2024 года и были основными игроками своих сборных.

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