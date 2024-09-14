Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эр-Рияд — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков — о травмах вратарей «Крыльев»: кто-то иголочки в куклу вуду вставляет

Песьяков — о травмах вратарей «Крыльев»: кто-то иголочки в куклу вуду вставляет
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о причинах своей замены в перерыве выездного матча 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0), а также прокомментировал серию травм вратарей самарской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

— Вас сегодня заменили в перерыве. Какое-то повреждение?
– Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счёту, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.

– В «Крыльях» какая-то череда травм вратарей. С чем это связано?
– Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто чёрная полоса. У Вани Ломаева не всё в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжёлой травмы не полностью готов, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Сергей Песьяков защищал ворота «Крыльев Советов» в первом тайме матча с «Рубином». В перерыве его заменил Иван Ломаев.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Рашид Рахимов ответил на вопрос о вине вратаря Ставера в пропущенных голах «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android