Песьяков — о травмах вратарей «Крыльев»: кто-то иголочки в куклу вуду вставляет

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о причинах своей замены в перерыве выездного матча 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0), а также прокомментировал серию травм вратарей самарской команды.

— Вас сегодня заменили в перерыве. Какое-то повреждение?

– Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счёту, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.

– В «Крыльях» какая-то череда травм вратарей. С чем это связано?

– Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто чёрная полоса. У Вани Ломаева не всё в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжёлой травмы не полностью готов, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Сергей Песьяков защищал ворота «Крыльев Советов» в первом тайме матча с «Рубином». В перерыве его заменил Иван Ломаев.