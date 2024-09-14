Киммих хочет перейти в «Барселону», Рахимова и Калашникова вышли в финал. Главное к утру

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих хочет перейти в «Барселону», российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с представляющей Грузию Ольгой Калашниковой вышли в финал турнира в Гвадалахаре, «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» (2:0) в стартовом матче 8-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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