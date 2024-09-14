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Киммих хочет перейти в «Барселону», Рахимова и Калашникова вышли в финал. Главное к утру
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих хочет перейти в «Барселону», российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с представляющей Грузию Ольгой Калашниковой вышли в финал турнира в Гвадалахаре, «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» (2:0) в стартовом матче 8-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Одна из главных звёзд «Баварии» очень хочет перейти в «Барселону» — Cadena Ser.
  2. Рахимова и Калашникова победили британскую пару и вышли в финал WTA-500 в Гвадалахаре.
  3. «Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани в матче 8-го тура РПЛ.
  4. Камилла Рахимова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре.
  5. Реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера пройдёт на турнире UFC 309.
  6. Marca сообщила важные детали финансового положения «Барселоны». Ольмо может быть отзаявлен.
  7. 39-летний Роналду впервые не забил в нынешнем сезоне.
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