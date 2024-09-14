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Черчесов рассказал, как путал имена футболистов сборной Казахстана в матче с Норвегией

Черчесов рассказал, как путал имена футболистов сборной Казахстана в матче с Норвегией
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему не мог докричаться до игроков своей команды в домашнем матче Лиги наций УЕФА со сборной Норвегии (0:0).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 0
Норвегия

«Могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал, по-моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого-то, а он на меня не смотрит, потому что его по-другому зовут. Так тоже бывает. Кричал ли на Зайнутдинова? Когда он показывал, что замену просит, и всё равно бегал. Тогда я кричал, чтобы он остановился, потому что если что-то с мышцами, то надо встать. Иначе при любом следующем рывке спазм может привести к надрыву мышц», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В матче 1-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА сборная Казахстана сыграла вничью с национальной командой Норвегии со счётом 0:0. Нападающий Эрлинг Холанд провёл в составе гостей полный матч.

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