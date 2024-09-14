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У Эрлинга Холанда случилась трагедия в семье. Он может пропустить ближайший матч «Сити»

У Эрлинга Холанда случилась трагедия в семье. Он может пропустить ближайший матч «Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может пропустить ближайший матч своего клуба в АПЛ с «Брентфордом», сообщает Marca.

По сведениям источника, у норвежца умер близкий друг — Ивар Эггья, шафер на свадьбе его отца Алфи Холанда, с которым у Эрлинга были близкие отношения с самого его рождения. Он считал его своим дядей. Ивар входил в ближайшее окружение нападающего «Манчестер Сити». Он был на презентации Холанда в качестве игрока «Ман Сити» летом 2022 года, а также сопровождал его на последнем гала-вечере в честь церемонии «Золотого мяча».

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола разрешил форварду не принимать участие в матче, однако окончательное решение остаётся за норвежцем.

«Ман Сити» у себя на поле примет «Брентфорд». Игра состоится сегодня, 14 сентября. Начало матча — в 17:00 мск.

Недавно Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе.

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