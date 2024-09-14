Тен Хаг: Каземиро предстоит преодолеть период, когда он демонстрирует плохую игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением относительно уровня игры полузащитника «красных дьяволов» Каземиро на старте нынешнего сезона.

«Он определённо нужен. Разумеется, я общаюсь с ним. Но у каждого может случиться плохой день.

Он опытен, и, думаю, это не первый раз, когда он демонстрирует плохую игру. Теперь ему предстоит преодолеть этот период. Но это нормально, ведь случаются взлёты и падения. Он знает, как с этим справиться. Нет человека, карьера которого шла бы только вверх», — приводит слова тен Хага Evening Standard.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Каземиро настроен остаться в «МЮ» и бороться за место в составе — Daily Mail

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: