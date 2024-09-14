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Тен Хаг: Каземиро предстоит преодолеть период, когда он демонстрирует плохую игру

Тен Хаг: Каземиро предстоит преодолеть период, когда он демонстрирует плохую игру
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением относительно уровня игры полузащитника «красных дьяволов» Каземиро на старте нынешнего сезона.

«Он определённо нужен. Разумеется, я общаюсь с ним. Но у каждого может случиться плохой день.

Он опытен, и, думаю, это не первый раз, когда он демонстрирует плохую игру. Теперь ему предстоит преодолеть этот период. Но это нормально, ведь случаются взлёты и падения. Он знает, как с этим справиться. Нет человека, карьера которого шла бы только вверх», — приводит слова тен Хага Evening Standard.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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