Расписание матчей РПЛ 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

14 сентября, суббота:

12:00 мск. «Оренбург» — «Локомотив»;

14:15 мск. «Факел» — «Пари Нижний Новгород»;

16:30 мск. ЦСКА - «Зенит»;

19:00 мск. «Краснодар» - «Ростов».

После семи матчей турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками возглавляет санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке расположился «Краснодар», который набрал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», заработавший 15 очков в семи играх.

На момент выхода новости последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Факел» (четыре очка в семи матчах).

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