Агент Гурцкая: Кривцова сослали в «Краснодар-2»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был отправлен в дубль «быков».

«Кривцов едет на игру с «Краснодаром-2». Его сослали в «Краснодар-2». Я не знаю, из-за чего. Может, он что-то отколол по дисциплине, не знаю», — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 14 сентября.

Напомним, 22-летний футболист 5 сентября сыграл за сборную России в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0). Кривцов является воспитанником южан. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол.