«Оренбург» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 оков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт 12-м.