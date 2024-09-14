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Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 14 сентября, матчем «Алания» — «КАМАЗ» стартует 10-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного тура.

14 сентября, суббота:

  • 17:00 мск. «Алания» — «КАМАЗ»;
  • 18:00 мск. «Черноморец» — «Енисей»;
  • 19:00 мск. «Сочи» — «Ротор».

15 сентября, воскресенье:

  • 12:00 мск. «Уфа» — «Родина»;
  • 15:00 мск. «Тюмень» — «Сокол»;
  • 15:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»;
  • 18:00 мск. «Чайка» — «Шинник».

16 сентября, понедельник:

  • 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Урал»;
  • 19:30 мск. «Торпедо» Москва — «Балтика».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 19 очков в девяти встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 18 баллов после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 17 очков в девяти встречах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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