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«Оренбург» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

«Оренбург» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00
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Сегодня, 14 сентября 2024 года, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 оков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.

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