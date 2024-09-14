Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 4-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 14 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
14 сентября, суббота:
- 14:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»;
- 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»;
- 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»;
- 17:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»;
- 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»;
- 17:00 мск. «Брайтон» — «Ипсвич Таун»;
- 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»;
- 22:00 мск. «Борнмут» — «Челси».
15 сентября, воскресенье:
- 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Арсенал»;
- 18:30 мск. «Вулверхэмптон» - «Ньюкасл».
После трёх туров английской Премьер-лиги первое место с девятью очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Ливерпуль» (девять баллов). Замыкает тройку лидеров «Брайтон», заработавший семь очков.
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