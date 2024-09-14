Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 4-го тура АПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 14 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

14 сентября, суббота:

14:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»;

17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брентфорд»;

17:00 мск. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»;

17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Лестер»;

17:00 мск. «Брайтон» — «Ипсвич Таун»;

19:30 мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»;

22:00 мск. «Борнмут» — «Челси».

15 сентября, воскресенье:

16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Арсенал»;

18:30 мск. «Вулверхэмптон» - «Ньюкасл».

После трёх туров английской Премьер-лиги первое место с девятью очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Ливерпуль» (девять баллов). Замыкает тройку лидеров «Брайтон», заработавший семь очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: