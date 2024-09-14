«Факел» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков за семь игр.

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