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Расписание матчей Первой лиги 14 сентября

Расписание матчей Первой лиги 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

14 сентября, суббота:

  • 17:00 мск. «Алания» — «КАМАЗ»;
  • 18:00 мск. «Черноморец» — «Енисей»;
  • 19:00 мск. «Сочи» — «Ротор».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 19 очков в девяти встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 18 баллов после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 17 очков в девяти встречах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после девяти игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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