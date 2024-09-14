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«Краснодар» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» заработал 11 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков за семь игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли жёлто-синих со счётом 3:2. Во втором круге «Ростов» победил «Краснодар» со счётом 2:1.

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