Уткин: интерес от «Ахмата» был с самого начала, но я думал попробовать в Европе

Полузащитник Даниил Уткин ответил на вопрос о возвращении в «Ахмат».

— Можешь рассказать, как состоялось твоё возвращение в «Ахмат»? Когда ты узнал об интересе со стороны грозненцев?

— Интерес от «Ахмата» был с самого начала трансферного окна. Но у меня были мысли попробовать свои силы в Европе, и я дал ответ клубу, что, если с этим не сложится, с удовольствием готов вернуться в Грозный. После того как переход в зарубежную команду не сложился, «Ахмат» со мной был на связи и моё возвращение практически быстро состоялось.

Лучший сезон во взрослой карьере у меня сложился именно в «Ахмате». Отношение ко мне со стороны руководства, болельщиков, футболистов, сотрудников клуба только самое тёплое. Поэтому я долго даже не думал перед тем, как согласиться вернуться в «Ахмат», – приводит слова Уткина пресс-служба грозненского клуба на официальном сайте.

Ранее стало известно, что полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Отметим, что хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.