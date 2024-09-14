Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 4-го тура Серии А сезона-2024/2025
Сегодня, 14 сентября, матчем «Комо» — «Болонья» стартует 4-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
14 сентября, суббота:
- 16:00 мск. «Комо» — «Болонья»;
- 19:00 мск. «Эмполи» — «Ювентус»;
- 21:45 мск. «Милан» — «Венеция».
15 сентября, воскресенье:
- 13:30 мск. «Дженоа» — «Рома»;
- 16:00 мск. «Торино» — «Лечче»;
- 16:00 мск. «Аталанта» — «Фиорентина»;
- 19:00 мск. «Кальяри» — «Наполи»;
- 21:45 мск. «Монца» — «Интер».
16 сентября, понедельник:
- 19:30 мск. «Парма» — «Удинезе»;
- 21:45 мск. «Лацио» — «Верона».
После трёх туров итальянской Серии А первое место с семью очками занимает «Интер». На второй строчке расположился «Ювентус» (семь очков). Замыкает тройку лидеров «Торино», также заработавший семь очков.
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