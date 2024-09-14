Защитник ЦСКА Мойзес высказался об игре с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

– Мойзес, как бы ты мог оценить нынешнее состояние «Зенита»?

– Отмечу, что нам предстоит встретиться с очень сильным соперником, потому что состав «Зенита» изобилует игроками высокого уровня. Но у нас было время, чтобы качественно поработать и подготовиться к игре. Верю, что мы проведём хороший матч и будем биться за победу. У нас есть мотивация: мы потерпели поражение в домашней встрече с «Локомотивом» и хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, – приводит слова Мойзеса пресс-служба армейцев в социальных сетях.

«Зенит» после семи туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Свой следующий матч сине-бело-голубые проведут с ЦСКА, который с 13 очками занимает пятое место. Очный матч между командами в 8-м туре РПЛ состоится в Москве. Игра пройдёт 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.