«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 14 сентября 2024 года, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулёв, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьёв.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 оков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.