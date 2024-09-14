Роналду поделился эмоциями после гола «Аль-Насра» на 90+9-й минуте игры с «Аль-Ахли»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результате матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» (1:1), в котором его команде удалось спастить от поражения на 90+9-й минуте.

«До последнего момента. Продолжайте верить!» — написал португальский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

Встреча с «Аль-Ахли» стала первой для Роналду в нынешнем сезоне, где он не смог отметиться забитым мячом. В двух предыдущих турах саудовской Про-Лиги португальский футболист забил по голу. Также Роналду забивал в полуфинале и финале Суперкубка Саудовской Аравии. 39-летний нападающий отметился голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией (2:1) и поразил ворота соперника во встрече 2-го тура с Шотландией (2:1).

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