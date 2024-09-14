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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков за четыре игры.

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