Мбаппе может принять участие в семи матчах «Реала» за 22 дня — AS

В мадридском «Реале» считают, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе сможет набрать игровую форму в ближайших матчах. «Королевскому клубу» предстоит провести семь встреч за 22 дня. Об этом сообщает AS.

До перерыва на матчи сборных, который состоится в октябре, «Реал» в течение 22 дней сыграет с «Реалом Сосьедад» (14 сентября), «Штутгартом» (17 сентября), «Эспаньолом» (21 сентября), «Алавесом» (24 сентября), мадридским «Атлетико» (29 сентября), «Лиллем» (2 октября) и «Вильярреалом» (5 октября).

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти намерен провести ротацию с участием Мбаппе в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом». Сам французский нападающий рассчитывает, что в некоторых из представленных игр он сможет выйти на замену.

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