В «Зените» заявили, что обращений по трансферам Клаудиньо и Вендела не было

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что летом петербургский клуб не получал обращений по трансферам полузащитников Клаудиньо и Вендела.

— Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?

— Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть. В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было, — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.