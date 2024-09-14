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В «Зените» заявили, что обращений по трансферам Клаудиньо и Вендела не было

В «Зените» заявили, что обращений по трансферам Клаудиньо и Вендела не было
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что летом петербургский клуб не получал обращений по трансферам полузащитников Клаудиньо и Вендела.

— Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?
— Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть. В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было, — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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