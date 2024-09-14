Ришарлисон может предстать перед судом за плохое обращение со своим экс-ассистентом — Sun

На нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона может быть подан судебный иск со стороны его бывшего личного ассистента. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, бразильский футболист без предупреждения уволил своего экс-помощника, что неблагоприятным образом сказалось на его психологическом состоянии. Также его жена подала на развод.

Подчёркивается, что ещё во время работы на Ришарлисона футболист отказался официально оформить сотрудника, не переводил вовремя полагающуюся ему зарплату, а также не предоставлял отпуск. Кроме того, нападающий «Тоттенхэма» подвергал экс-ассистента словесным оскорблениям.

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