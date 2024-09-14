«Химки» отзаявили полузащитника Артура Юсупова спустя три месяца после подписания

Полузащитник Артур Юсупов исключён из заявки «Химок» на сезон-2024/2025 в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Юсупов присоединился к составу «Химок» минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче, в котором провёл на поле 35 минут. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали шесть очков за семь туров чемпионата России по футболу. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице.