В РФС ответили на вопрос, рассматривается ли смена руководства ЭСК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, рассматривается ли смена руководства Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«Мы довольны руководством. Каждый год у нас идёт исправление огромного количества ошибок. Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется. Вы хотите, чтобы за один день целая система резко стала идеально работать? Люди всё равно будут ошибаться. Ошибки судей всё равно будут, но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с VAR и так далее», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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