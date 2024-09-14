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В РФС ответили, что будет, если сборную России не вернут к ЧЕ-2028

В РФС ответили, что будет, если сборную России не вернут к ЧЕ-2028
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, что будет, если сборную России по футболу не вернут к ЧЕ-2028.

«Футбол живёт по достаточно строгим правилам ФИФА. Важно понимать отличие футбола от других видов спорта. У нас какие-то частные инициативы невозможны. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы — 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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