В РФС ответили, что будет, если сборную России не вернут к ЧЕ-2028

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, что будет, если сборную России по футболу не вернут к ЧЕ-2028.

«Футбол живёт по достаточно строгим правилам ФИФА. Важно понимать отличие футбола от других видов спорта. У нас какие-то частные инициативы невозможны. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы — 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.