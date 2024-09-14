Мареска сделал строгое наставление Санчо и Феликсу перед их приходом в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, о чём он разговаривал с футболистами Джейдоном Санчо и Жоау Феликсом перед их переходами в лондонский клуб.

«Я общался с Санчо и Жоау Феликсом перед тем, как они присоединились к команде. Я сказал им: «Если вы придёте сюда и не будете работать должным образом, то вы не попадёте в состав». Это послание было ясным для них до того, как они перешли в «Челси», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Санчо перешёл в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом на правах аренды. Феликс был приобретён у мадридского «Атлетико» также минувшим летом.

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