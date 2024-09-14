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Ари: я не осуждаю Соболева за переход в «Зенит»

Ари: я не осуждаю Соболева за переход в «Зенит»
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Бывший футболист «Спартака» Ари прокомментировал переход Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

– Вы слышали, как болельщики кричали про Соболева, который ушёл в «Зенит»? Могли представить, что перейдёте из Москвы в клуб из Питера?
– То, что кричали, я не слышал. Много про этот переход не знал, потому что слежу только за теми, кто приходит в «Спартак». Но Соболева я не осуждаю, – приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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