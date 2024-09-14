Стало известно, сколько очков могут снять с «Ман Сити» за нарушение финансовых правил

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков в случае, если клуб признают виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Можно предположить, что клуб лишится от 60 до 100 очков, что окажется достаточным для его вылета из АПЛ.

Хотя слушания и завершатся через восемь недель, при условии наличия всех доказательств для представления их независимой комиссии процесс может занять три-четыре месяца, ведь ей придётся выносить решение по каждому из этих 115 обвинений», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

«Горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты.

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