В «Реале» довольны тем, что Альфонсо Дэвис делает всё для перехода в стан «сливочных» — AS

В мадридском «Реале» с воодушевлением смотрят на то, что левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис отклонил все предложения мюнхенского клуба о пролонгации контракта, заканчивающегося летом 2025 года. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 1 января 2025 года испанский гранд сможет на законных основаниях заключить трудовое соглашение с канадским футболистом, о чём они договаривались ранее.
Текущая философия «Реала» заключается в том, чтобы не вступать в переговоры с клубами, а общаться напрямую с футболистами, которые ему интересны.
В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
Сколько стоят молодые футболисты: