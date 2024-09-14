Булыкин: при Федотове у ЦСКА многое получалось с «Зенитом», но сейчас нет мощной игры

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о грядущем матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», который состоится сегодня, 14 сентября.

«При Федотове у ЦСКА многое получалось с «Зенитом». Много нюансов влияло на это. Пришёл новый тренер, новые игроки, и всё это отражается на игре. Подбор футболистов у ЦСКА хороший, но пока нет мощной и поставленной игры. Армейцы могут хорошо сыграть за счёт самоотдачи. А так, всегда можно найти виноватого в поражениях, но всё это забывается, а остаётся результат.

Пауза на сборные тоже накладывает свой отпечаток. Некоторые много путешествовали, а сейчас находятся в неоптимальном состоянии. Но этот фактор точно не самый главный в этой игре и не будет сильно влиять. У «Зенита» большая скамейка, и всегда они могут заменить своих лидеров. Для меня фавориты — петербуржцы, но шансы у ЦСКА есть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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