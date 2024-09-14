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Стало известно, почему «Краснодар» отправил Никиту Кривцова в дубль

Стало известно, почему «Краснодар» отправил Никиту Кривцова в дубль
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Полузащитника Никиту Кривцова отправили в дубль «Краснодара» за интервью, не согласованное с клубом. Об этом сообщает Sport24.

По сведениям источника, Кривцов отправлен в дубль «Краснодара» в воспитательных целях. Это временная мера за интервью, не согласованное с клубом. Игрок должен пропустить матч с «Ростовом», после чего его вернут обратно в главную команду.

Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал о том, что Кривцова сослали во вторую команду южан.

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 14 сентября.

Напомним, Кривцов является воспитанником южан. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол.

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