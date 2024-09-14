Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на матч 4-го тура Лиги 1 с «Брестом»

Российский вратарь Матвей Сафонов был включён в заявку «ПСЖ» на матч 4-го тура французской Лиги 1 с «Брестом», который состоится сегодня, 14 сентября.

Фото: ФК «ПСЖ»

Вчера, 13 сентября, появилась информация, что основной голкипер парижского клуба Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку команды, однако итальянский футболист также включён в заявку на игру с «Брестом».

Российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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