«Оренбург» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:1.

Саид Сахархизан на 37-й минуте сравнял счёт в игре.

Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.