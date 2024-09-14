«Кто победил?» Рио Фердинанд сыграл с сыном Роналду в «два касания»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сыграл с сыном экс-нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду в игру с мячом, цель которой заключается в том, чтобы сделать передачу партнёру, используя два касания.

«Поединок в «два касания» с Криштиану-младшим… Кто победил?» — написал Фердинанд в соцсети Х (ранее Twitter).

Рио Фердинанд сыграл в мяч с сыном Криштиану Роналду:

Роналду и Фердинанд вместе выступали в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Ранее они записали совместный подкаст.

За «красных дьяволов» английский футболист сыграл 455 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами.