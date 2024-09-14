«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль и вновь вывел москвичей вперёд
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В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 62' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+7'
На 40-й минуте полузащитник гостей Алексей Батраков оформил дубль и вновь вывел москвичей вперёд.
Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.
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