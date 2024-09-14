Кубо: у «Реала» в атаке три футболиста играют на одной позиции, это не очень хорошо

Крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо высказал мнение, чем может быть обусловлено то, что атакующее трио мадридского «Реала», состоящее из Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, не проявляет себя так ярко, как этого могли ожидать.
«Мы все видим это. Я думаю, подобное происходит из-за того, что все три футболиста играют на одной позиции. Возможно, по этой причине они не демонстрируют своей лучшей игры. Но речь идёт не о нашей команде, а мы стараемся следить за собой», — приводит слова Кубо Marca.
Сегодня, 14 сентября, «Реал Сосьедад» встретится со «сливочными» в матче 5-го тура испанской Примеры. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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