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Кубо: у «Реала» в атаке три футболиста играют на одной позиции, это не очень хорошо

Кубо: у «Реала» в атаке три футболиста играют на одной позиции, это не очень хорошо
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Крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо высказал мнение, чем может быть обусловлено то, что атакующее трио мадридского «Реала», состоящее из Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, не проявляет себя так ярко, как этого могли ожидать.

«Мы все видим это. Я думаю, подобное происходит из-за того, что все три футболиста играют на одной позиции. Возможно, по этой причине они не демонстрируют своей лучшей игры. Но речь идёт не о нашей команде, а мы стараемся следить за собой», — приводит слова Кубо Marca.

Сегодня, 14 сентября, «Реал Сосьедад» встретится со «сливочными» в матче 5-го тура испанской Примеры. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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