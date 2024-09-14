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19-летний Батраков оформил первый дубль в карьере

19-летний Батраков оформил первый дубль в карьере
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящем в эти минуты, 19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль, ставший для него первым в карьере.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода.

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