19-летний Батраков оформил первый дубль в карьере

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящем в эти минуты, 19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль, ставший для него первым в карьере.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода.

Сколько стоят молодые футболисты: