19-летний Батраков оформил первый дубль в карьере
Поделиться
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящем в эти минуты, 19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил дубль, ставший для него первым в карьере.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 62' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+7'
В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода.
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 14 сентября 2024
-
14:06
-
14:05
-
13:57
-
13:40
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:37
-
12:25
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:01
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:16
-
11:15
-
11:10