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Батраков — самый молодой автор дубля «Локомотива» в XXI веке

Батраков — самый молодой автор дубля «Локомотива» в XXI веке
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Полузащитник Алексей Батраков стал самым молодым футболистом в истории «Локомотива», оформившим дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

Самые молодые авторы дублей «Локомотива» в РПЛ в XXI веке:

19 лет и 97 дней — Алексей Батраков (2024);
19 лет 169 дней — Динияр Билялетдинов (2004);
19 лет 244 дней — Рифат Жемалетдинов (2016);
19 лет 336 дней — Руслан Пименов (2001);
20 лет 141 дней — Дмитрий Сычёв (2004).

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей. В этой игре Батраков уже оформил дубль.

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