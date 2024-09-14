Батраков — самый молодой автор дубля «Локомотива» в XXI веке

Полузащитник Алексей Батраков стал самым молодым футболистом в истории «Локомотива», оформившим дубль.

Самые молодые авторы дублей «Локомотива» в РПЛ в XXI веке:

19 лет и 97 дней — Алексей Батраков (2024);

19 лет 169 дней — Динияр Билялетдинов (2004);

19 лет 244 дней — Рифат Жемалетдинов (2016);

19 лет 336 дней — Руслан Пименов (2001);

20 лет 141 дней — Дмитрий Сычёв (2004).

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей. В этой игре Батраков уже оформил дубль.