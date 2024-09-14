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ПФК ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом».

«Зенит» показывает очень хороший футбол, но в дерби всегда всё иначе. Это одна из самых важных игр во всём чемпионате, команды настраиваются иначе. Сегодня, конечно, у ЦСКА есть шанс. Команда может показать достойную игру против «Зенита», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» после семи туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Свой следующий матч сине-бело-голубые проведут с ЦСКА, который с 13 очками занимает пятое место. Очный матч между командами в 8-м туре РПЛ состоится в Москве. Игра пройдёт 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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