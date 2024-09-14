Зоран Тошич — о Помазуне: Слуцкий никогда не отстранял от тренировок, все были серьёзные

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на решение армейцев отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«Помазун был в команде уже тогда, когда я был в ЦСКА. Он хорошо играл в «Урале», и сейчас — хороший вариант для замены Акинфеева.

То, что он сказал в интервью, — его решение. В моё время никто бы не перешёл в «Спартак», ведь ЦСКА был намного сильнее. Команда брала трофеи, титулы. Вдобавок «Спартак» — главный соперник, и все это знают. Не вижу, чтобы в то время это было возможно.

Слуцкий никогда не отстранял игроков от тренировок. У нас все были серьёзными игроки. Все работали, выкладывались. Таких вещей никогда не было», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.