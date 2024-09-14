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Александр Мостовой назвал фаворита матча ЦСКА — «Зенит»

Александр Мостовой назвал фаворита матча ЦСКА — «Зенит»
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», который состоится сегодня, 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно посмотреть на «Зенит» без Глушенкова, но с Лусиано, который в двух играх забил четыре мяча. Не забывайте, что есть недавно перешедший Соболев. «Зенит» имеет грозную силу. Будет интересно посмотреть. Я бы был Кашпировским, если бы знал, что будет на поле. Сейчас мне видится ничейный результат или победа «Зенита» в один мяч. Отдаю небольшое предпочтение «Зениту», потому что есть кем перевернуть игру», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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