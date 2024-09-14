Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» — «Ростов»

На матче между «Краснодаром» и «Ростовом» ожидается присутствие свыше 30 тыс. болельщиков. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ростов» заработал 11 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков за семь игр.