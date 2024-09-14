Александр Мостовой: «Краснодар» должен решать, но «Ростов» умеет играть такие матчи

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Ростова».

«За счёт своего поля «Краснодар» будет фаворитом в игре с «Ростовом». В очных встречах эти команды всегда зажигают. «Краснодар» должен решать, но «Ростов» всегда неплохо играет. «Ростов» умеет играть такие матчи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.