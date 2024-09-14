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Агент Дивеева рассказал о самочувствии защитника ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Агент Дивеева рассказал о самочувствии защитника ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
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Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о самочувствии футболиста перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не могу сказать, сыграет ли Дивеев с «Зенитом». Восстановление Игоря — по плану. Он нормально тренируется с командой, но игра — не тренировка. Решение принимает врач Эдуард Безуглов и тренерский штаб», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» заработал 17 очков и располагается на первой строчке.

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