Агент Дивеева рассказал о самочувствии защитника ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о самочувствии футболиста перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 14 сентября.

«Не могу сказать, сыграет ли Дивеев с «Зенитом». Восстановление Игоря — по плану. Он нормально тренируется с командой, но игра — не тренировка. Решение принимает врач Эдуард Безуглов и тренерский штаб», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» заработал 17 очков и располагается на первой строчке.

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