Вратарь «Оренбурга» Москвичёв отбил третий пенальти в сезоне

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв отбил третий пенальти в текущем сезоне.
Это произошло в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» встречается с московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Газовик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:2.
На 67-й минуте Москвичёв отбил пенальти, который исполнил нападающий гостей Дмитрий Воробьёв. Таким образом, он взял третий 11-метровый удар в текущем сезоне.
Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.
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