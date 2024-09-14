Вратарь «Оренбурга» Москвичёв отбил третий пенальти в сезоне

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв отбил третий пенальти в текущем сезоне.

Это произошло в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» встречается с московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Газовик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:2.

На 67-й минуте Москвичёв отбил пенальти, который исполнил нападающий гостей Дмитрий Воробьёв. Таким образом, он взял третий 11-метровый удар в текущем сезоне.

Напомним, на данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.