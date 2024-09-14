Батраков опередил Глушенкова по системе «гол+пас» в РПЛ

Оформив дубль в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», проходящем в эти минуты, 19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опередил нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и полузащитника сине-бело-голубых Вендела по системе «гол+пас» в чемпионате России. Футболист железнодорожников набрал 10 очков по данной системе (5 голов + 5 ассистов), Глушенков заработал восемь баллов (7+1). Вендел также набрал восемь очков (1+7).

Действующее трудовое соглашение Батракова с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода.

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