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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юсуповым, пришедшим в клуб в июне

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юсуповым, пришедшим в клуб в июне
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«Химки» объявили об уходе из клуба 35-летнего полузащитника Артура Юсупова, который присоединился к подмосковной команде в июне 2024 года.

Фото: ФК «Химки»

«Клуб и игрок расторгли контракт по соглашению сторон. Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!» — написано в телеграм-канале «Химок».

В нынешнем сезоне Юсупов принял участие в одном матче, в котором провёл на поле 35 минут. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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